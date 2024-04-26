Ekranını seçerken sesinin güçlü olmasına dikkat et

LG'NİN Mayıs ayı itibariyle Türkiye pazarına sunacağı 2024 Serisi 83, 77 ve 65 inç G4 ve 83 inç C4 modelleri, LG Online Mağaza'ya özel LG Standby- ME veya LG GX Soundbar hediye fırsatıyla ön siparişe açılıyor. Akıllı TV yatırımı yaparken ses konusunu ihmal etmeyin. Televizyonların kendi ses sistemi yeterli olsa bile, bazen iyi bir ses sistemi film ve oyun keyfinin artmasına katkı sağlıyor. 2024 serisi 83, 77 ve 65 inç LG OLED evo G4 ve 83 inç LG OLED evo C4 modellerinden 5 Mayıs 2024 tarihine kadar ön sipariş veren tüketicilere muhteşem fırsatlar sunuyor. Ön sipariş seçeneği ile 2024 serisi LG OLED evo 83G4, 83C4 veya 77G4 satın alımlarında LG StanbyMe hediye edilirken; LG OLED evo 83G4 veya 65G4 TV satın alımlarında ise LG GX Soundbar hediye ayrıcalığı sunuluyor. Kampanya kapsamında seçili modellerden ön sipariş verenler, TV'lerle birlikte StandbyMe veya GX Soundbar için montaj ve kurulum hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacaklar.

OLED EKRANLARA YAPAY ZEKA

LG'NİN en son yapay zeka işlemcisi tarafından desteklenen ve geliştirilmiş yapay zeka performansıyla güçlendirilen LG OLED evo G4 serisi, daha canlı, gerçekçi görüntü kalitesiyle eşsiz bir izleme deneyimi sunuyor. LG OLED evo G4 TV'ler, resim ve ses kalitesini etkili bir şekilde artıran yeni (Alpha) 11 AI işlemcisine sahip. OLED TV'ler için özel olarak tasarlanan işlemci, önceki versiyonuna kıyasla geliştirilmiş grafik performansı ve işleme hızı sağlıyor. Böylece kullanıcılar hızlı ve gecikmesiz şekilde izleyeceklerini bulabiliyor ve seçebiliyorlar.

OLED evo G4 serisi parlaklığı yeni zirvelere taşıyor. LG'nin Maksimum Parlaklık Artırıcı teknolojisi, her pikselin parıltısını Mikro Lens Dizisi teknolojisiyle yüzde 150'ye kadar artırarak, her detayın parlamasını sağlıyor. Bu sayede aydınlık ortamlarda dahi, daha parlak ve yüksek kontrastlı bir görüntü kalitesi sunuyor.

LG OLED evo C4 serisi, gelişmiş yapay zeka destekli işlemcisi sayesinde izlenilen tüm içeriklerde pürüzsüz, canlı bir görüntü sunuyor. LG'nin Parlaklık Artırma teknolojisiyle donatılmış olan C4, her bir pikselin parlaklığını artırarak görüntü deneyimini üst boyuta çıkartıyor.

İÇ MEKANLARA UYUM SAĞLIYOR

LG OLED evo C4, neredeyse görünmez bir çerçeveyle arka plana karışan gelişmiş ultra ince bir tasarıma sahip. Kullanıcılar TV'lerini izleme deneyimini tamamladıktan sonra da LG OLED evo C4 TV'lerinde resim, fotoğraf ve diğer içerikleri görüntüleyerek iç mekanlarına kusursuz uyumu sağlayabiliyorlar. Akıllı televizyon sahip olmadan önce fiyat performans kadar kullanım ömrüne dikkat etmekte fayda var.