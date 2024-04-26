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Haberler Teknoloji Gözünüz ve kulağınız çocuğunuzun üstünde

Gözünüz ve kulağınız çocuğunuzun üstünde

Minik ellerde akıllı saatler çocukların özgürlüğünün güvencesi olacak. Artık teknoloji sayesinde çocuklar özgürce oynarken ailenin işaretlemiş olduğu sınırın dışına çıkamayacak. Çıktığı anda uyarı oluşacak.

HABER MERKEZİ
Gözünüz ve kulağınız çocuğunuzun üstünde

Pek çok aile çocuklarını okula ya da arkadaşlarıyla oynamaya bıraktığında güvenliği en hassas konu haline geldi. Teknoloji işte tam da böyle anlarda büyük bir çözüm sağlayıcı rolü oynuyor. Sınırladığınız bölümlerde kalsın istediğiniz çocuk belirlenen harita dışına çıkla TCL MOVETIME MT46X akıllı çocuk saatinin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu.

GERÇEK ZAMANLI KONUM

TCL MOVETIME MT46X'te, çocukları dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişelerini ortadan kaldıran hassas konum takibi, gelişmiş kamera, büyük ekran ve yüksek pil kapasitesi gibi birçok özellik bulunuyor. TCL MOVETIME MT46X, çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor. Ayrıca saat üçüncü parti harita navigasyonunu da destekliyor.

FOTOĞRAF VE EMOJİ ÖZELLİĞİ

Nano SIM kartı destekleyen saatte, 4.5G sesli ve video aramalar yapılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Çocuklar birebir veya grup halinde sohbetler edebiliyor, sesli mesajlar ve emojiler gönderebiliyor, fotoğraf paylaşabiliyor ve SMS alabiliyorlar. Saatin dâhilî HD kamerası ile çocuklar her anını kaydedip paylaşabiliyor. Ayrıca hareket kaydetme özelliği ile çocukların aktif yaşam tarzları da destekleniyor. Bu saat sayesinde çocukların adımları, katettikleri mesafe ölçülebiliyor. Ebeveynler bir uygulama aracılığı ile bu aktiviteleri takip edebiliyor. Üstelik TCL MOVETIME MT46X uzun pil ömrü sayesinde iletişi kaybetme endişesi olmadan 5 güne kadar bekleme süresi ve 2 güne kadar kullanım imkânı sağlıyor.

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