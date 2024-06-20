Tarih, deneyim odaklı teknolojiyle müzelerde canlanıyor

Teknolojiyi kullanan müzeler ziyaretçilerine farklı deneyimler sunma şansı yakalıyor. Türkiye binlerce yıllık tarihe sahip hazinelerini teknolojiyle de buluşturarak ziyaretçilerin farklı deneyimler yaşamasına olanak sunuyor. Türkiye'den Efes Deneyim Müzesi, dünya çapında sergi ve ağırlama sektöründeki prestijli projeleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen Mondo-Dr Awards'tan birincilik ödülü ile döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi "En İyi Müze" alanında rakiplerini geride bırakarak dünyaya adını duyurdu.

DÜNYA MİRASI LİSTESİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta kendi alanında en iyiler arasına girerek adını dünyaya duyurdu. 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak yayınlanan İngiltere merkezli Modriale Publishing Dergisi'nin yedincisini düzenlediği Mondo- Dr Awards, bu yıl 12 Haziran'da Las Vegas'ta yapıldı. Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanımak amacıyla organize edilen ödül töreninde, özellikle mekanların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ve teknik donanımlar üzerine odaklanılıyor. Bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurul tarafından dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren Mondo- Dr Awards'ta bu yıl Türkiye'den Efes Deneyim Müzesi ödüle layık bulundu.

GÜNLÜK HAYATI DENEYİMLEME ŞANSI

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, yepyeni bir müzecilik anlayışı ile ziyaretçilerine Antik Kent'in altın çağını bizzat yaşatıyor. Ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle Antik Efes'teki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimleme imkanı sunuyor. "Immersive" teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikayeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor. Aralarında Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen şirketlerinden ve akademik kurumlarından mimarların, küratörlerin, tasarımcıların, sanatçıların, teknoloji uzmanlarının, tarihçilerin ve arkeologların olduğu geniş bir ekibin tasarladığı Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi deneyimletiyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan ve bir deneyim tasarım şirketi olan DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, tarihsel hikayenin ileri teknolojiyle bir araya gelerek oluşturduğu özgün anlatısıyla da dünyada sayılı öncü örnekler arasında yer alıyor.