  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Teknoloji Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor: Bir sonraki ateşleme 12 Temmuz'da

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor: Bir sonraki ateşleme 12 Temmuz'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirterek, "Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek" dedi.

AA
Türksat 6A’nın yörünge yolculuğu sürüyor: Bir sonraki ateşleme 12 Temmuz’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları ifade etti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA