Yeni tasarımı ile dikkat çeken iPhone 16 karşınızda: Türkiye'ye gelmesi çok yakın! iPhone 16, pro, pro max, plus fiyatları ve özellikleri nedir?

PERFORMANS VE İŞLEMCİ

iPhone 16, Apple'ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. iPhone 15'e göre %40'a kadar daha hızlı olan Apple'ın yeni A18 çipiyle donatılmış oldğu açıklandı.

YENİ SİRİ ÖZELLİĞİ

Kullanıcılar artık Siri ile olan iletişimlerinde daha doğal bir akış seyredecek. Ayrıca dijital asistan Siri'den metin isteyebilir, metin konuşmalarından ayrıntılar çıkarabilir ve Siri'ye sesleriyle sorular sorabilir. Kullanıcılar artık sadece ses modunu kullanmak yerine Siri'ye de yazabilirler.