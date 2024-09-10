Yeni tasarımı ile dikkat çeken iPhone 16 karşınızda: Türkiye'ye gelmesi çok yakın! iPhone 16, pro, pro max, plus fiyatları ve özellikleri nedir?

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklenen yeni iPhone 16 serisini 9 Eylül akşamı yapılan "It's Glowtime"etkinliğiyle birlikte tanıttı. Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada iPhone 16'nın sunduğu yeniliklerin kullanıcıların hayatında büyük bir fark yaratacağını vurguladı. Birçok yeni özelliğe sahip modelde A18 işlemci kullanılacak.
48 MP FUSION KAMERA
iPhone 16'larda 48 megapiksellik F1.6 geniş açı ve 12 megapiksellik F2.2 ultra geniş açı kameralara yer veriliyor. Telefonlarda aynı zamanda ana kameradan kesme yapılarak elde edilen 12 megapiksellik F1.6 2x telefoto kamera da sunuluyor. Makro çekim desteği olan telefonlar, uzamsal video ve uzamsal fotoğraf çekebiliyor.
DONANIMSAL İYİLEŞME
Video çekimlerindeki rüzgar sesini ciddi seviyede azaltan telefonlar, yapılan donanımsal iyileştirmelerle beraber iPhone 15'lerden daha az ısınıyor.
EN İYİ BATARYA ÖMRÜNE SAHİP
-iPhone 16 Pro Max'in iPhone dünyasında şimdiye kadar sunulan en iyi batarya ömrüne sahip olduğu aktarılıyor.
PERFORMANS VE İŞLEMCİ
iPhone 16, Apple'ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. iPhone 15'e göre %40'a kadar daha hızlı olan Apple'ın yeni A18 çipiyle donatılmış oldğu açıklandı.
YENİ SİRİ ÖZELLİĞİ
Kullanıcılar artık Siri ile olan iletişimlerinde daha doğal bir akış seyredecek. Ayrıca dijital asistan Siri'den metin isteyebilir, metin konuşmalarından ayrıntılar çıkarabilir ve Siri'ye sesleriyle sorular sorabilir. Kullanıcılar artık sadece ses modunu kullanmak yerine Siri'ye de yazabilirler.
IPHONE 16 NE KADAR?
Dünya çapındaki fiyat olarak en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB, 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 1099 dolardan satışa sunulacağı açıklandı.
IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL
iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL
iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL
iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL
IPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
13 Eylül'de ön siparişe açılacak olan yeni iPhone serisi 20 Eylül'de Türkiye'de satışa çıkacak.