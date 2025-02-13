Meta "romantik ilişki" dolandırıcılığına karşı yeni araçlarını paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "romantik ilişki" dolandırıcılığı, finansal kazanç elde etmeye yönelik siber suçlar arasında son dönemde dünya genelinde yaygınlaşıyor.

Söz konusu dolandırıcılık türünde, genellikle askeri personelleri, ünlü veya diğer güvenilir kişileri taklit eden dolandırıcılar, para veya kişisel bilgi istemeden önce kurbanların güvenini kazanıyor.

Meta, her yıl şubat ayının ikinci haftasında dünya genelinde kutlanan Güvenli İnternet Günü ve çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele çabaları kapsamında, yaygınlaşan söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle mücadele etmek amacıyla Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram'da yeni güvenlik araçları sunuyor.

Meta'nın geliştirilmiş araçları ve özellikleri, kullanıcıları potansiyel dolandırıcılardan korumayı amaçlıyor. Meta uygulamalarındaki otomatik sistemler, kötü niyetli hesapları etkili şekilde tespit ederek kaldırıyor. Şüpheli bir durum tespit edildiğinde kullanıcılar bu konuda uyarılıyor.

Yenilikler arasında, WhatsApp uygulamasında, kullanıcılar bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alarak potansiyel dolandırıcıların istenmeyen temaslarını en aza indirebiliyor.

Messenger'da ise bir kullanıcı, şüpheli faaliyetleri tespit edilen hesapla sohbet ettiğinde uyarıyla karşılaşıyor. Meta, benzer uyarıları Instagram için de test ediyor.

Meta'nın bu doğrultuda, farkındalığı artırma amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar arasında, Türkiye'de içerik üreticisi Cihan Albayrak ile yaptığı işbirliği de öne çıkıyor.

UYGULAMALARDA KİMLERLE İLETİŞİME GEÇİLEBİLECEĞİ BELİRLENMELİ

Şirket, kullanıcıların, risklerden haberdar olmalarının yanı sıra kendilerini "romantik ilişki" dolandırıcılarına karşı koruyabilmeleri için dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları da paylaştı.

Beklenmedik mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Meta, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında kimlerle iletişime geçilebileceğinin belirlenmesini tavsiye ediyor.

Şirket, iletişime geçen kişileri internetten araştırmayı ve sosyal medya hesaplarının yeni olup olmadığını kontrol etmeyi, sahte ya da stok fotoğraf olup olmadığını görmek için profil görsellerini kullanarak tersine görsel arama gibi araçları kullanmayı öneriyor.

Meta, hassas bilgileri veya para gibi maddi önem taşıyan şeyleri gönderme taleplerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğine vurgu yapıyor.

"DOLANDIRICILAR SÜREKLİ TAKTİK GELİŞTİRİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, dolandırıcıların insanların güvenlerini ve birbirleriyle bağ kurdukları anları istismar etmek için taktiklerini sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.

Meta olarak bir adım önde olmaya kararlı olduklarını kaydeden Yeşil, "Gelişmiş güvenlik araçlarımız, dünya çapında yaptığımız işbirlikleri ve kullanıcıları eğitme girişimlerimiz sayesinde, insanları dolandırıcılık yöntemlerini tanıma ve bunlardan kaçınma konusunda destekliyoruz. Kullanıcılarımızın platformlarımızda güven ve emniyetle gezinebilmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.