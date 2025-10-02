TÜRKİYE İstatistik Kurumu ilk kez "Yapay Zeka İstatistikleri 2025" araştırması sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka kullanan kişilerin oranı %19,2, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise %7,5 oldu. Türkiye'de üretken yapay zeka teknolojilerini kullandığını beyan eden bireylerin oranı %19,2 olarak kayıtlara geçti. Bu veriye göre Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yapay zeka kullanıyor. Yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla %39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı belirlendi.