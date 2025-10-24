Cep telefonlarına ÖTV indirimi geliyor! İşte fiyatı düşecek modeller...

4.500 TL ve altı cep telefonları için yeni vergi oranı yüzde 25, 4.500 TL ila 9.000 TL arası cep telefonları için yeni vergi oranı yüzde 40 ve 9.000 TL ve üzeri cep telefonları için ise yeni vergi oranı yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

İNDİRİME YOL AÇILDI

Böylelikle orta seviyedeki yani vergiler dahil fiyatı 7 bin 560 TL ile 16 bin 200 TL arasındaki telefonların cep telefonlarındaki ÖTV matrahı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu.

ÖTV oranı değişimi sonrasında bazı modellerde yaklaşık olarak 500 TL-1000 TL düzeyinde indirim bekleniyor. 16 bin 200 TL'lik modelin fiyatı 15 bin 120 TL'ye, fiyatı 7 bin 500 TL olan telefonun ise 6 bin 500 TL'ye düşecek.