Bakan Kacır açıkladı: Kendi tasarladığımız araçla Ay'a ulaşacağız

'BİR UZAY LİMANI ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'

Kacır, Türkiye'yi, insanlı uzay keşifleri için kritik teknolojiler tedarik eden ülkeler arasında konumlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ay araştırma programımızın bir parçası olarak, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz; bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır. Ankara'da bir uzay teknoparkı kurma çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Bu yeni merkez, uzay girişimlerinin büyümesini hızlandıracak; sanayi, akademi ve araştırma kurumları arasındaki iş birliğini derinleştirecektir. Ayrıca, sadece Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeler ve ticari girişimler için uluslararası bir fırlatma merkezi olarak hizmet verecek bir uzay limanı üzerinde çalışmaya başladık. Aynı zamanda, navigasyon ve zamanlama konularında teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirmek amacıyla Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi projemizi ilerletiyoruz. Bu projenin önemli bir adımı olarak, uzaya 'atomik saat' gönderdik" dedi.

'ULUSLARARASI DİYALOĞU GÜÇLENDİRMEK İÇİN FIRSAT SUNACAKTIR'

Kacır, büyüklüğü veya kapasitesi ne olursa olsun, hiçbir ülke uzayın potansiyelini tek başına, izole çabalarla tam olarak gerçekleştiremeyeceğini ifade ederek, "Günümüzün bilimsel ve teknolojik zorluklarının karmaşıklığı; ortaklık, güven ve uzayın barışçıl kullanımına yönelik ortak bir kararlılık gerektirmektedir. Daha da önemlisi, bilimsel bilgi paylaşıldıkça güçlenir ve inovasyon uluslararası iş birliği sayesinde daha hızlı ilerler. Bu nedenle uzay, ulusları her zaman bir araya getirmiştir. Türkiye, uluslararası ortaklığı uzay vizyonunun temel direklerinden biri olarak görmektedir. Uluslararası Uzay Federasyonu'nun yıllık amiral gemisi etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), uzay camiasının tüm paydaşlarını bir araya getiren küresel platformlar arasında benzersiz bir yere sahiptir. 70 yılı aşkın bir süredir hükümetler, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, sanayi, akademi ve girişimciler için önde gelen küresel forum olma özelliğini sürdürmektedir. Burası bilginin paylaşıldığı, ortaklıkların kurulduğu ve uzay faaliyetlerinin geleceğinin şekillendiği yerdir. IAC 2026'ya ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin küresel uzay ekosistemine daha aktif katkıda bulunma vizyonuyla tam bir uyum içerisindedir. Bu tarihi buluşma aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenada güvenilir bir 'birleştirici güç' olarak büyüyen rolünü de yansıtmaktadır. Bu yıl, Euro-Atlantik güvenliği için kritik bir dönemde müttefik liderleri bir araya getiren NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. COP31, Türkiye'yi iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki küresel diyaloğun kalbine yerleştirecektir. İnanıyoruz ki IAC 2026, uluslararası diyaloğu güçlendirmek, bilimsel ve endüstriyel iş birliğini genişletmek ve dünyanın dört bir yanından paydaşları bir araya getirmek için eşsiz bir fırsat sunacaktır. Kongrenin teması olan 'The World needs more space', bu geniş amacı özetlemektedir. Bu tema, uzayın yarattığı fırsatlara erişimi genişletme ve keşfi ile barışçıl kullanımı konusundaki iş birliğini derinleştirme ihtiyacını yansıtmaktadır. Aynı zamanda daha geniş katılım, daha fazla bilimsel değişim ve uzayın geleceği için ortak bir sorumluluk duygusu çağrısında bulunmaktadır. Bu mesaj özellikle zamanlıdır. Jeopolitik parçalanmanın arttığı bir dönemde böyle bir platforma duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bölünmeler derinleşirken uzay, farklı önceliklere sahip ülkelerin hala yan yana çalışabildiği, bilgi paylaşabildiği ve ortak zemin oluşturabildiği nadir alanlardan biri olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.