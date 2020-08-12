0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ TEMMUZ 2020
Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Halk Bankası Kampayalı Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Halk Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
Halk Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Desktek Kredisi % 0.55
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Halk Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.01
Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89