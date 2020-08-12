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Haberler Galeri 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

Ev sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredisi faizlerini araştırıyor. Koronavirüs salgını döneminde kamu ve katılım bankaları uygun faiz oranları ile konut kredisi imkanı tanıyor. Peki hangi banka ne kadar konut kredisi faizi uyguluyor. 0,74 faizle konut kredisi alma şartları neledir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:48
0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

Ev sahibi olmak hayali kuranlar bankaların konut kredilerini yakından takip ediyor. Pandemi döneminde kamu ve katılım bankaları uygun faiz oranları ile konut kredisi imkanı tanıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? Bankaların konut kredisi şartları neler? İşte detaylar...

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0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK)

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan yani bugünden itibaren banka şubelerinden yapılıyor.

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ TEMMUZ 2020

Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli Kampayalı Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64

Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli Kampayalı İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74

Vakıfbank Kampayalı Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69

Vakıfbank 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82

Vakıfbank Kampanyalı Sosyal Hayatı Desktek Kredisi % 0.55

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı 0.94

Vakıbfank Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.89

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.86

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ TEMMUZ 2020

Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64

Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74

Ziraat Bankası Kampayalı Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69

Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82

Ziraat Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Desktek Kredisi % 0.55

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94

Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ TEMMUZ 2020

Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64

Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74

Halk Bankası Kampayalı Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69

Halk Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82

Halk Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Desktek Kredisi % 0.55

Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94

Halk Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92

Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.01

Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98

Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...
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