Haberler Galeri 100 bin sosyal konut için bilmeniz gerekenler! TOKİ'ye başvuru nasıl yapılır? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

100 bin sosyal konut için bilmeniz gerekenler! TOKİ'ye başvuru nasıl yapılır? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ başvuruları rekor düzeye ulaştı. Yüzbinlerce kişi TOKİ'ye başvuru detaylarını arıyor, TOKİ için başvuru şarları neler? sorusunun cevabını arıyor. TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut için başvurular başladı. Vatandaşlar TOKİ'nin evleri nerede yapacağını merak ediyor. 15 Ocak'a kadar sürecek başvurulara milyonlarca kişinin katılım göstermesi bekleniyor. 2+1 konutlara için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar ise konutların ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. TOKİ 100 bin konut başvuruları ile ilgili rehber niteliği taşıyan bir galeri hazırladık. Galerimizde başvuru tarihleri, daire başı başvuru ücretleri, başvuruların şekli, projelerin yapılacağı iller, ilçeler ve sayıları gibi çok önemli bilgilere erişebilirsiniz. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





