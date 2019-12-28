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> 100 bin sosyal konut için bilmeniz gerekenler! TOKİ'ye başvuru nasıl yapılır? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? TOKİ başvuru ücreti ne kadar?
100 bin sosyal konut için bilmeniz gerekenler! TOKİ'ye başvuru nasıl yapılır? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? TOKİ başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ başvuruları rekor düzeye ulaştı. Yüzbinlerce kişi TOKİ'ye başvuru detaylarını arıyor, TOKİ için başvuru şarları neler? sorusunun cevabını arıyor. TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konut için başvurular başladı. Vatandaşlar TOKİ'nin evleri nerede yapacağını merak ediyor. 15 Ocak'a kadar sürecek başvurulara milyonlarca kişinin katılım göstermesi bekleniyor. 2+1 konutlara için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar ise konutların ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. TOKİ 100 bin konut başvuruları ile ilgili rehber niteliği taşıyan bir galeri hazırladık. Galerimizde başvuru tarihleri, daire başı başvuru ücretleri, başvuruların şekli, projelerin yapılacağı iller, ilçeler ve sayıları gibi çok önemli bilgilere erişebilirsiniz. Peki, TOKİ başvuru ücreti ne kadar? TOKİ evleri nerelerde yapılacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:31
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazma Ocak ayında vurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin sosyal konut projesi için başvurular Ziraat Bankası şubeleri tarafından 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlandı. 19 Aralık günü itibarıyla başvuru sayısının 130 bin olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Konut başvuruları süratle sürerken, henüz başvuru yapmayanlar birçok detayı araştırıyor. TOKİ başvurusunda bulunacak olanların bilmesi gereken tüm bilgileri derledik. İşte detaylar...
BAŞVURULAR SÜRÜYOR!
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabiliyor.
Başvuru işlemlerini ayrıca e-Devlet üzerinden de yapmak mümkün.
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
* T.C. vatandaşı olması,
* Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).