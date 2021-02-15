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Haberler Galeri 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

1000 TL pandemi yardım başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve nasıl başvuruda bulunacağını araştırıyor. Peki, e-Devlet üzerinden pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? 1000 TL yardım için şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:47
1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL destek ödemesi devam ediyor. Pandemi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte detaylar...

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1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

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