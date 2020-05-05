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1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım başvuru işlemleri devam ediyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL sosyal yardımın ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Öte yandan sosyal yardım sorgulama ekranı da en çok aranılanlar arasında. 3. faz pandemi sosyal destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 14:14Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 14:14
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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan 1000 TL pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmamış olanlar için alınan başvuruların sonuçları için araştırmalar başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ile ilgili detayları derledik. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.
3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe, 8 olanlar Cuma
günlerinde başvuru yapabilecekler.
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.