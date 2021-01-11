1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.
Bu göre;
– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.