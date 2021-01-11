1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI

1000 TL sosyal yardım başvuruları e devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.