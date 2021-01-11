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Haberler Galeri 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgını döneminde başlatılan 1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanan desteğin 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki başvurular nereden yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:28
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 3 faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranı

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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI

1000 TL sosyal yardım başvuruları e devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

BAŞVURU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bu göre;

– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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