  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi ailelere destekler devam ediyor. 1000 TL tutarındaki ödemeler için başvurular devam ediyor. Peki sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3. faz ödemeleri başladı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:59 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:02
1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ÖDEMELERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

1000 TL sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?
2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?