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Haberler Galeri 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? 1000 TL nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında e-Devlet üzerinden pandemi sosyal destek yardımı için başvurular alınıyor. Bu süreçte, e-Devlet Kapısı'nda bu yılın haziran sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. 1000 TL yardımdan faydalanmak isteyenler ve başvuru sonuçlarını bekleyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 12:33 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 12:33
1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL yardım başvuruları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 5,5 milyon kişiye 1000'er TL yardım yapıldığını açıklamıştı. Bu destek ile aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. Peki, 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURACAK?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

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