Pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? 1000 TL nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında e-Devlet üzerinden pandemi sosyal destek yardımı için başvurular alınıyor. Bu süreçte, e-Devlet Kapısı'nda bu yılın haziran sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. 1000 TL yardımdan faydalanmak isteyenler ve başvuru sonuçlarını bekleyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...