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1500 TL destek ödemesi başvuru başladı mı? Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ne zaman verilecek?
1500 TL destek ödemesi başvuru başladı mı? Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ne zaman verilecek?
1500 TL destek ödemesi ne zaman verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmelerin sadece paket servis hizmeti verebileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkıların sağlanacağı da müjdeledi. Peki, 1500 TL destek ödemesi başvuru başladı mı? Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 17:12
Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 17:13
1500 TL destek ödemesi başvuru başladı mı? Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte vaka sayısında artış görüldü. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte mübarek ayda hangi tedbirlerin alınacağı merak ediliyordu. Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar açıklandı. Başkan Erdoğan, kafe ve lokanta gibi işletmecilere destek ödemesi yapılacağını bildirdi. Peki, 1500 TL destek ödemesi başvuru başladı mı? Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kafe, lokanta ve restoran gibi işletmecilere destek ödemesi müjdesi geldi. Başkan Erdoğan, 1500 TL nakdi destek ödemesi yapılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan, "Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
1500 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, söz konusu destek ile ilgili ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda henüz detaylar belli olmadı. Bir önceki destek ödemeleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılmıştı. Bu destek ödemelerinin de Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak ödemelerin başvuru yoluyla mı yoksa otomatik olarak mı yapılacağı henüz bilinmiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, konu ile ilgili şöyle dedi:
"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.
Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."