1500 TL destek ödemesi başvuru başladı mı? Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ne zaman verilecek?

1500 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, söz konusu destek ile ilgili ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda henüz detaylar belli olmadı. Bir önceki destek ödemeleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılmıştı. Bu destek ödemelerinin de Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak ödemelerin başvuru yoluyla mı yoksa otomatik olarak mı yapılacağı henüz bilinmiyor.