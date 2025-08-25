18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olur mu? İşte yanıtı...

ÇALIŞMA SAATLERİDE BİR SINIRLAMA VAR MI?

Mevzuata doğrultusunda, 18 yaşından küçükler günde en fazla 7 saat, haftada ise en fazla 35 saat çalışabilir. Okul öncesi eğitime devam edenler için ise günde en fazla 2 saat, haftada 10 saat sınırı var. Süre, 15 yaşını dolduran çocuklarda ise haftada 40 saate kadar çıkabiliyor.

ERKEN YAŞLANANLAR EMEKLİ OLUR MU?

55 yaşını dolduran ve Kurum Sağlık Kurulunca erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanır.