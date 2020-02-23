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1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili, "Köprünün ana yapı elemanları olan kulelerindeki toplam 318 metrelik yüksekliğin 171'inci metresine ulaştı. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp, bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2020 Pazar 14:42 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020 Pazar 14:45
1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak temeli 3 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu yakasındaki şantiyelerinde çalışmalara hızla devam ediliyor. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları da yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere uçakla Çanakkale'ye geldi.

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1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

Vali Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Turhan, köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası'nda brifing verildi.

1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

'2022 MART'TA KÖPRÜYÜ HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ'
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede, 100 yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık.

1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

Bugün de burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak, yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak hizmete açıldığında. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

'KALAN KESİMLERİ 2 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'
Projenin 'yap-işlet-devret' yöntemiyle inşa edildiğini belirten Bakan Turhan, "Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi yüzde 50 ve inşallah bu kalan kesimleri önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz.

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