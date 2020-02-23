1915 Çanakkale Köprüsü projesinde son durum nedir? Bakan tarih verdi

'2022 MART'TA KÖPRÜYÜ HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ'

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede, 100 yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık.