1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa ayakları ilk kez halatla birleştirildi!

İLK KEZ İKİ YAKA BİRBİRİNE HALATLA BAĞLANDI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli bölümlerinden birini oluşturan geçici çalışma halatı montajına bugün başlandı. Çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için sabah saat 05.00 ile 07.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu sayede her Asya ve Avrupa yakası ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.