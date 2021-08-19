1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

'ADIM ADIM KÖPRÜNÜN GELİŞMESİNİ İZLİYORUZ'

Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki yazlığında yaşayan Ali Tülümen, komşularıyla birlikte her gün köprüde devam eden çalışmaları izlediklerini söyledi. Tülümen, "Adım adım köprünün gelişmesini ve inşaatını izliyoruz. Bugün de gemiyle yeni bir tabliyenin geldiğini görüyoruz. Tahminen en büyüklerinden bir tanesi. Onların tutucu halatların montajını bugün gözlemliyoruz. Onları yukarı doğru çekiyorlar ve kancalarını hazırlıyorlar.