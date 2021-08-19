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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 30 tabliye blokunun montajı yapıldı. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılını simgeleyen kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının birleştirilmesiyle Çanakkale Köprüsü'nün yolu da görünmeye başladı. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:00
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle uzun bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda köprünün yolu göründü.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

30 TABLİYE BLOKU MONTAJI YAPILDI
Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajı bir süre önce başlamıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına 15 mega tabliye blokunun montajı yapıldı. 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' unvanını kazandıracak kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta araçların geçeceği yol da görünmeye başladı. Orta açıklıkla beraber kuleler ile yaklaşım viyadüklerinin bağlantısını sağlayacak kenar açıklıklara şu ana kadar toplam 30 tabliye bloku montajı yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü!

'ADIM ADIM KÖPRÜNÜN GELİŞMESİNİ İZLİYORUZ'
Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki yazlığında yaşayan Ali Tülümen, komşularıyla birlikte her gün köprüde devam eden çalışmaları izlediklerini söyledi. Tülümen, "Adım adım köprünün gelişmesini ve inşaatını izliyoruz. Bugün de gemiyle yeni bir tabliyenin geldiğini görüyoruz. Tahminen en büyüklerinden bir tanesi. Onların tutucu halatların montajını bugün gözlemliyoruz. Onları yukarı doğru çekiyorlar ve kancalarını hazırlıyorlar.

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