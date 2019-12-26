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2020 asgari ücret açıklandı! 2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

2020 Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında son kez toplandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. 2020 asgari ücretin belli olmasının ardından 2020 AGİ zamları da merak konusu oldu. Bekar ve çocuklu 2020 AGİ ücretlerini merak eden binlerce kişi '2020 AGİ ücreti ne kadar?' sorusuna yanıt aradı. İşte 2020 AGi ücretleri...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 18:49
2020 asgari ücret açıklandı! 2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

2020 Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında son kez toplandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. 2020 asgari ücretin belli olmasının ardından 2020 AGİ zamları da merak konusu oldu. Bekar ve çocuklu 2020 AGİ ücretlerini merak eden binlerce kişi '2020 AGİ ücreti ne kadar?' sorusuna yanıt aradı. İşte 2020 AGi ücretleri...

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2020 asgari ücret açıklandı! 2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

İŞTE 2020 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 220,68 TL

2020 asgari ücret açıklandı! 2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

2020 asgari ücret açıklandı! 2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

2020 asgari ücret açıklandı! 2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

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