2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının 11,84 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşlara gelecek enflasyon farkı zammı da netleşmiş oldu. 5 aylık veri doğrultusunda emeklilere 5.59 oranında zam yapılması beklenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da yüzde 6.49 olarak belirlendi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 emekli zamlı maaşlarıyla ilgili detaylar...