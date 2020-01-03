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2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının 11,84 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşlara gelecek enflasyon farkı zammı da netleşmiş oldu. 5 aylık veri doğrultusunda emeklilere 5.59 oranında zam yapılması beklenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da yüzde 6.49 olarak belirlendi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 emekli zamlı maaşlarıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 10:29 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 11:27
2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının 11,84 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşlara gelecek enflasyon farkı zammı da netleşmiş oldu. 5 aylık veri doğrultusunda emeklilere 5.59 oranında zam yapılması beklenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da yüzde 6.49 olarak belirlendi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 emekli zamlı maaşlarıyla ilgili detaylar...

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2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SGK ve BAĞKUR emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında (Toplamda yüzde 5.5) zam alacak.

'Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı belli oldu! 2020 emekli zamlı maaşları ne kadar oldu?' TIKLAYIN

2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İÇİN YÜZDE 6.45

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

2020 emekli maaş zamları belli oldu! Emekli zam farkı ne kadar?

İŞTE EMEKLİLERİN 2020 ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği de belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 6.5 zam alacak.

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