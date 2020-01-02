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Haberler > Galeri > 2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

2020 yılında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tarihler belli oldu. Emekliye zam ne zaman olacak? İkramiye ve promosyon tarihleri ne zaman? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Ocak zammı belli oluyor. 2020 yılında kazanç takvimi de belli oldu. Emeklilere çifte zam, çift bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki zamlar hangi tarihlerde kesinleşecek? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 10:04 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 10:04
2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

2020 yılında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tarihler belli oldu. Emekliye zam ne zaman olacak? İkramiye ve promosyon tarihleri ne zaman? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Ocak zammı belli oluyor. 2020 yılında kazanç takvimi de belli oldu. Emeklilere çifte zam, çift bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki zamlar hangi tarihlerde kesinleşecek? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tüm detaylar...

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2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşti. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak.

2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak.

2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Zam oranı yarın belli olacak

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