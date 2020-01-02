2020 yılında emekliye zam ne kadar? Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Emekliye zam, ikramiye, promosyon! İşte detaylar...

2020 yılında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tarihler belli oldu. Emekliye zam ne zaman olacak? İkramiye ve promosyon tarihleri ne zaman? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Ocak zammı belli oluyor. 2020 yılında kazanç takvimi de belli oldu. Emeklilere çifte zam, çift bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki zamlar hangi tarihlerde kesinleşecek? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tüm detaylar...