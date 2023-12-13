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Haberler Galeri 2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

Aralık 2023 Aile Destek Ödemeleri son dakika haberi... Aile Destek Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 ay boyunca ödenen destek ödemesinin aralık ayında hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Aile Destek Ödemeleri'nden faydalanmak isteyenler Aile Destek Ödemesi nasıl alırım? Aile Destek Ödemesi almak için nereye başvurulur? Aile Destek Ödemesi 2023 Aralık ayında ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi ne kadar, kaç lira? Aile Destek Ödemesi almak için ne yapmam lazım? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte tüm detaylarıyla başvuru için gerekli işlemler ve Aile Destek Ödemeleri sorgulama linki...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:23

2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri hangi illerde yattı? Aralık ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? soruları araştırılıyor. Başvurular devam ederken Bakanlık duyuruları ile ödeme takvimi merak ediliyor. İşte detaylar...

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2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

AİLE DESTEK PROGRAMI ARALIK AYI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DAKİKA! Aile Destek Ödemeleri o tarihlerde hesaplarda olacak

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