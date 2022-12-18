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2023 Milli Piyango yarım, tam, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
2023 Milli Piyango yarım, tam, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
2023'e girmemize sayılı gün kala hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş milli piyango bilet fiyatlarını araştırıyor. Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2023 Milli piyango büyük ikramiye ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte çeyrek, yarım, tam milli piyango bilet fiyatları...
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:21
Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:26
Yılbaşına kısa bir süre kala milli piyango bilet fiyatları merak ediliyor. Büyük ikramiyeyi kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını araştırıyor. İşte 2023 milli piyango büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları...
2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 Milyon TL. Toplam ikramiye ise 1.4 Milyar TL olarak açıklandı.
YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023
Çeyrek bilet: 50 TL
Yarım bilet: 100 TL
Tam bilet: 200 TL
YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletleri yetkili bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.