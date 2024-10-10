2024-2025 POLİS AKADEMSİ BAŞVURU | 32. Dönem POMEM polislik başvurusu ne zaman yapılacak?
32. Dönem polis akamisi başvurusu ne zaman yapılacak? EGM Polis akademisi başvuru şartları ve koşulları neler? Polis akademisi başvuru tarihleri açıklandı mı? Kimler polislik başvurusunda bulunabilir? sorularının yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak istihdam edilme planı yapan binlerce ön lisans ve lisans mezunu polis adayı, POMEM alımlarına odaklandı. İşte merak edilen detaylar...
Geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 31. dönem için 4-14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.
32. dönem POMEM başvuru tarihleri Polis Akademisi tarafından henüz duyurulmadı.
Başvuruların geçtiğimiz dönemle aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor.
POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecek işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET' butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
POMEM başvuru şartları, 32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;
a) T.C. vatandaşı olmak,b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)