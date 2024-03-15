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Haberler Galeri 2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne zaman bitecek? AFAD kira yardımı uzatıldı mı? Depremzedelere verilen kira yardımları uzatılacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin sonrasında depremzedelere AFAD tarafından kira desteği yapılmaya başladı. 2024 yılında ise depremzedelere yönelik kira desteğinin ne kadar olduğu ve süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair sorular akıllara geldi. Peki depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 16:27

2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

6 Şubat 2023 deprem felaket ardından AFAD tarafından kira yardımı başladı. 2024 yılında ise depremzede ailelere yönelik kira desteğinin miktarı ve uzatılma durumu önemli bir gündem maddesi haline geldi. İşte konuya ilişkin son güncel gelişmeler...

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2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Tüm yurdu yasa boğan depremde devlet vatandaşların her zaman yanında yer aldı. 11 ili etkileyen depremde evsiz kalan afetzedelere AFAD, bir yıl süreyle hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi.

2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Hane başı kira yardımı ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre hane başı kira desteği ödemesinin bu yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. Yeni evlerine geçen afetzedelere ise yardım kesilecek.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ardından depremde ev sahibi olanlar için 5 bin TL, kiracı olanlar ise 3 bin TL olarak ödeme yapıldığı biliniyor.

Depremzede kira desteği için başvurular e – Devlet şifresi ile ''Afetzede Barınma Desteği Başvurusu'' ekranından alınıyor.

2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

14 MİLYAR TL YARDIM

AFAD, bugüne kadar depremzedelere 14 milyar 452 milyon 608 bin 500 TL hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi. Ocak ayı itibarıyla ev sahibi depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi 5 bin TL'den 7.500 TL'ye, kiracı depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi de 3.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı.

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