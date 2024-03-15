2024 AFAD Afetzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne zaman bitecek? AFAD kira yardımı uzatıldı mı? Depremzedelere verilen kira yardımları uzatılacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin sonrasında depremzedelere AFAD tarafından kira desteği yapılmaya başladı. 2024 yılında ise depremzedelere yönelik kira desteğinin ne kadar olduğu ve süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair sorular akıllara geldi. Peki depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı? İşte detaylar...