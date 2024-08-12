2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

HALKBANK
10.000 TL - 14.999,99 TL -> 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL -> 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri -> 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL