2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

Ağustos ayı ile birlikte bankaların emekli maaş promosyonları araştırılıyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kamu bankalarının emekli maaş promosyonu ne kadar? soruları araştırılıyor. Bankaların Ağustos ayı promosyon kampanyaları da belli oldu. İşte bankaların güncel emekli maaş promosyon rakamları...