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2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

Ağustos ayı ile birlikte bankaların emekli maaş promosyonları araştırılıyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kamu bankalarının emekli maaş promosyonu ne kadar? soruları araştırılıyor. Bankaların Ağustos ayı promosyon kampanyaları da belli oldu. İşte bankaların güncel emekli maaş promosyon rakamları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:29

2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?
2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli maaş promosyonları Ağustos ayında yükseldi mi? Hangi banka emekli maaş promosyonunda en yüksek rakamı veriyor? Maaş promosyonu alma şartları neler? soruları araştırılıyor. Bankalar ağustos ayı promosyon kampanyalarını açıkladı. İşte bankaların emekli maaşı promosyon rakamları...

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2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?
2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'dan emekli maaş promosyonunu alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2024'tür.

QNB FİNANSBANK
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon

2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?
2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

YAPI KREDİ
1 Temmuz 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verelere 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

İŞ BANKASI
28 Mart – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?
2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

HALKBANK

10.000 TL - 14.999,99 TL -> 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL -> 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri -> 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?
2024 Ağustos emekli maaş promosyonları | Hangi banka ne kadar veriyor?

DENİZBANK
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

KUVEYT TÜRK
Emeklilik maaşınızı Kuveyt Türk'ten alırsanız 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesine hak kazanabilirsiniz.