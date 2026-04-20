  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
2026 Nisan emekli maaş promosyonu: Hangi banka ne kadar veriyor? Güncel tutarlar

2026 Nisan emekli maaş promosyonu: Hangi banka ne kadar veriyor? Güncel tutarlar

Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu maaş promosyonlarını yakından takip ediyor. "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?", "Başvuru şartları neler?" ve "Kamu bankalarının güncel rakamları ne?", "E-devlet başvurusu nasıl yapılır?" soruları gündemdeki yerini korurken, bankaların emeklilere özel sunduğu güncel kampanyalar, ödeme tutarları ve başvuru detayları merak konusu oldu. İşte emekli maaş promosyonlarına ilişkin tüm güncel bilgiler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

"En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?", "Başvuru şartları neler?" ve "Kamu bankalarının güncel rakamları ne?" soruları araştırılıyor. İşte emekli promosyonlarına ilişkin tüm güncel bilgiler…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İŞTE BANKALAR VE PROMOSYON TUTARLARI...

AKBANK

1–30 Nisan2026 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler kampanyadan yararlanabilir.

Promosyon ödemeleri, SGK ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilir ve taahhüt süresi ödemenin hesaba geçmesiyle başlar.
Promosyon tutarı maaşa göre belirlenir:

9.999 TL'ye kadar: 8.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 13.250 TL
15.000 – 19.999 TL: 16.750 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

Ödemeler, ilk maaşın yatmasının ardından 3 iş günü içinde yapılır.

YAPI KREDİ

19 Eylül 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

Promosyon Tutarı:

Net gelir 9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek Nakit Ödüller (60 gün içinde şartların yerine getirilmesiyle):

Fatura ödeme talimatı: 2.000 – 5.000 TL
Bireysel kredi kartı harcaması 1.000 TL: 2.000 – 5.000 TL
Mobil uygulama aktifliği: 2.000 TL
Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olunması ve EMEKLIYEMUJDE kodu kullanılması: 3.000 TL

Ödeme ve Koşullar:

Promosyon, ilk maaşın yatmasının ardından 3 iş günü içinde ödenir.
Ödül tek sefer verilir; birden fazla maaşta toplam tutar dikkate alınır.
Üç yıllık taahhüt süresi boyunca maaş başka bankaya taşınır veya SGK ödemesi kesilirse, ödenen promosyon geri alınır.
Kampanya diğer indirim veya promosyonlarla birleştirilemez.
Banka kampanyayı durdurma veya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

DENİZBANK

Emekliler, maaşlarını DenizBank'tan alarak 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve özel ayrıcalıklardan yararlanabilir.

Promosyon Detayları:

12.000 TL'ye kadar nakit promosyon
Yeni hesap açan ve 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emekliler ile Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif kredi kartı kullananlara, maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar ek promosyon

ING BANK

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilir. Kampanya 1–30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir ve hem yeni emekliler hem de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dahil tüm SGK emeklilerine açıktır.

Promosyon Tutarı (Koşulsuz):

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Toplam Promosyon ve Ek Avantajlar:

Maaş ve ek promosyonlarla toplam 28.000 TL'ye kadar nakit kazanabilirsiniz.
Dijital işlemler masrafsız, ihtiyaç kredisi %3,09 faiz oranıyla, Turuncu Ekstra Plus/Ultra/Premium avantajları maaşa göre sunuluyor.

ING Dijital Kredi Kartı aidatsızdır; ilk defa başvuranlara 25.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans veya 2.000 TL'ye kadar bonus hediye.

HALKBANK

Promosyon Tutarları:

10.000 – 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı hak sahipleri: 5.000 TL

VAKIFBANK

VakıfBank'tan maaş alan emekliler, 3 yıl için peşin ve nakit promosyon alabilir:

10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Promosyon ödemesi 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

Promosyon Tutarları:

0 – 9.999,99 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Koşullar:

Promosyondan faydalanmak için maaşın 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alınması yeterlidir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Promosyon ve Bonus Detayları:

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon
Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama: 6.000 TL
2.000 TL Avans Hesap harcaması: 2.000 TL
Yeni sigorta poliçesi: 2.000 TL

Toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus ile promosyon dahil maksimum 25.000 TL kazanabilirsiniz.

Koşullar:

Kampanya 1–30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
Banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ŞEKERBANK

Maaş ve Promosyon Tutarları

0–9.999 TL maaş alanlar:

Maaş Promosyonu: 5.000 TL
Ek Ürün Promosyonu: 3.000 TL
Kredi Kartı Bonus: 2.000 TL
KMH Kredi Kullanım Ek: 5.500 TL
Toplam Promosyon: 20.500 TL

10.000–14.999 TL maaş alanlar:

Maaş Promosyonu: 8.000 TL
Ek Ürün Promosyonu: 3.000 TL
Kredi Kartı Bonus: 2.000 TL
KMH Kredi Kullanım Ek: 5.500 TL
Toplam Promosyon: 23.500 TL

15.000–19.999 TL maaş alanlar:

Maaş Promosyonu: 10.000 TL
Ek Ürün Promosyonu: 3.000 TL
Kredi Kartı Bonus: 2.000 TL
KMH Kredi Kullanım Ek: 5.500 TL
Toplam Promosyon: 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar:

Maaş Promosyonu: 12.000 TL
Ek Ürün Promosyonu: 3.000 TL
Kredi Kartı Bonus: 2.000 TL
KMH Kredi Kullanım Ek: 5.500 TL
Toplam Promosyon: 27.500 TL

Banka seçerken neye dikkat etmeli?
Promosyon için emeklilerin istedikleri bankayı seçme imkanları bulunuyor. Promosyon kampanyalarına bakarak istediğiniz bankaya geçebilirsiniz. Ancak burada yüksek promosyon veren bankaların mutlaka ileri sürdükleri şartları da incelemek gerekiyor.

Yeni emekliler de promosyon alabilir mi?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.

ÇİFT PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?
Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar için iki promosyon imkanı var. Ancak bunun için farklı bankalar seçmek gerekiyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

Promosyon dilimleri nasıl belirleniyor?
Bankalar 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için promosyon belirliyor.

BANKA SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?
Bankalar yüksek promosyon rakamları açıklıyorlar. Ancak bunun içinde bazı şartlar da bulunuyor. O yüzden banka seçmeden önce rakamdan önce kampanya şartlarını iyi incelemek gerekiyor. Bazı bankalarda bu kampanya şartları nedeniyle 3 yıldan önce ayrılmak zorlaşıyor. Şartları inceleyip ondan sonra sözleşme imzalamak en iyisi.