BİM'in cuma indirim kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı onlarca üründe indirim bulunuyor. Televizyondan buzdolabına, yazıcıdan blender setine kadar pek çok ürün bu cuma BİM'de indirimli. İşte 21 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
HABER MERKEZİ
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BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de onlarca ürün uygun fiyata raflarda olacak? İşte 21 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...