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Haberler Galeri 21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'in cuma indirim kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı onlarca üründe indirim bulunuyor. Televizyondan buzdolabına, yazıcıdan blender setine kadar pek çok ürün bu cuma BİM'de indirimli. İşte 21 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de onlarca ürün uygun fiyata raflarda olacak? İşte 21 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mini Buzdolabı +- 93/100 L

Ürün Bilgileri

• Model: HMB-110
• E Enerji Sınıfı
• Soğutucu: R600a/24g
• 93L İç Hacim
• Ses: 41 DB

21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU