21 Şubat Cuma BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'in cuma indirim kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı onlarca üründe indirim bulunuyor. Televizyondan buzdolabına, yazıcıdan blender setine kadar pek çok ürün bu cuma BİM'de indirimli. İşte 21 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Şubat 2025 11:53 Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





