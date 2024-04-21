26 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ! İşte haftanın indirimli ürünleri...

BİM Cuma indirimlerinde bu hafta yine yok yok. Elektrik süpürgesinden ev tekstiline, ankastre setten televizyona varıncaya dek pek çok çeşit ürün bu cuma BİM'de indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak. İşte 26 Nisan Cuma BİM aktüel ürünleri...