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3 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ! İşte bu haftanın indirimleri...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftaki indirimleri belli oldu. BİM'de bu cuma ankastre set, seramik tencere ve tava, yemek takımı, blender seti mikrodalga fırın gibi birçok ürün indirimli olacak. İşte 3 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 13:58Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 13:59
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3 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimleri ürünleri belli oldu. Elektrikli ev aletlerinden mutfak ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün bu cuma BİM'de indirimli. İşte bu haftanın indirimli ürünleri...
ANKASTRE OCAK • 4 gözü doğalgaz ayarlı • Düğmeden otomatik çakmaklı • Dayanıklı gövde yapısı • Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları • Gaz emniyet sistemi • Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur (Ücretsiz) ANKASTRE FIRIN • 1600 Watt güç • 4 Pişirme fonksiyonu • Turbo fan • Zil uyarılı zaman ayarı • Ayarlanabilir termostat • Temizlik için kolay sökülebilir iç cam • Kolay temizlenebilir cam panel • Güçlü iç aydınlatma • Paslanmaz 1 adet emaye tepsi • Cr-Ni ızgara • A+ enerji sınıfı • Harr teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu DAVLUMBAZ • Düğmeden mekanik kontrol • 60 cm çift camlı davlumbaz • 3 Kademeli güç ayarı • 650 m³/s Yüksek emiş gücü • 140 Watt güç • Yıkanabilir alüminyum filtre • Led aydınlatma
MEGA ROBOT BLENDER SET
Ürün Bilgileri
• Çift hız seviyesi (Normal & Turbo) • Paslanmaz çelik parçalayıcı ayak • 4 Kanatlı paslanmaz çelik parçalayıcı ayak bıçağı • 2 Paslanmaz çelik başlıklı mikser top • Paslanmaz çelik rende bıçak seti • 800 ml ölçü Kabı • 1500 ml rende fonksiyonlu doğrayıcı hazn
MiKRODALGA FIRIN
Ürün Bilgileri
• 20 litre kapasite • Ağırlığa göre pişirme özelliği • Ağırlığa göre buz çözme özelliği • Isıya dayanıklı cam ve seramik parçalar • Dijital kontrol paneli • 6 ayrı pişirme seçeneği • Pişirme bitti sinyali • Defrost / buz çözme özelliği