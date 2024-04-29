3 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftaki indirimleri belli oldu. BİM'de bu cuma ankastre set, seramik tencere ve tava, yemek takımı, blender seti mikrodalga fırın gibi birçok ürün indirimli olacak. İşte 3 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...