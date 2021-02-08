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Haberler Galeri 50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

Pandemi ile birlikte bankalar peş peşe destek paketlerini duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara 50 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Peki faizsiz kredi için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:41
50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?
50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

50 bin TL faizsiz kredi için başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar....

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50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?
50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

Geleneksel Girişimciye 50 Bin TL'ye Kadar Finansman Desteği

KOBİ Finansman Destek Programı'nı Bakan Varank Açıkladı

Alınan Kredinin 10 Puanlık Kısmını KOSGEB Karşılayacak

KOSGEB, geleneksel girişimcilere yönelik KOBİ Finansman Destek Programı başlattı. KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan yeni desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan veya faydalanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak." dedi.

50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?
50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

Uygun Koşullarda Kredi

KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni bir destek programı hazırlandı. Bankalardan alınacak kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmının KOSGEB tarafından sağlanmasına yönelik KOBİ Finansman Destek Programı'nı Bakan Varank açıkladı.

50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?
50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

Gazi ya da Şehit Yakınlarına 70 Bin TL

Bursa'da bir açılış töreninde konuşan Varank, şunları söyledi: "Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?
50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

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