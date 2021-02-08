50 bin TL faizsiz kredi imkanı! Başvuru şartları neler?

Geleneksel Girişimciye 50 Bin TL'ye Kadar Finansman Desteği
KOBİ Finansman Destek Programı'nı Bakan Varank Açıkladı
Alınan Kredinin 10 Puanlık Kısmını KOSGEB Karşılayacak
KOSGEB, geleneksel girişimcilere yönelik KOBİ Finansman Destek Programı başlattı. KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan yeni desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan veya faydalanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak." dedi.