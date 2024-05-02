  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

Aile Destek Ödemeleri mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Ödemeleri ne zaman hesaplarda olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2022 yılında ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlayan ödemeler, bayram sebebiyle nisan ayının 4'ünde hesaplara yatmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteğin 2024 mayıs ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki aile destek yardımı ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet aile destek yardımı sorgulama ekranı ve ödeme tarihi bilgisi....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2024 16:02

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? sorusu mayıs ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş, Ramazan Bayramı nedeniyle Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek, 4 Nisan'da hesaplara yatırılacağını bildirmişti. eki, Aile Destek Mayıs ayı ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

AİLE DESTEK YARDIMI YATTI MI?

Aile Destek Programı en son 4 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.

Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak. Konuyla lgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık

gelir aralığı (TL)

Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı

1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı

1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı

950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az

850

SON DAKİKA