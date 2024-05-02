AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 | Aile destek yardımı yattı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı..

Aile Destek Ödemeleri mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Ödemeleri ne zaman hesaplarda olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2022 yılında ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlayan ödemeler, bayram sebebiyle nisan ayının 4'ünde hesaplara yatmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteğin 2024 mayıs ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki aile destek yardımı ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet aile destek yardımı sorgulama ekranı ve ödeme tarihi bilgisi....