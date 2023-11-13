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Haberler Galeri AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi... Akaryakıta bu hafta 1.64 TL indirim geleceği bekleniyor. Brent petroldeki düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıta 1.64 TL'lik indirim geleceğini duyan milyonlarca sürücü heyecanlandı. Peki benzin, motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? 13 Kasım Pazartesi 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, LPG (otogaz), motorinin güncel fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:08 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:21

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları için indirimler devam ediyor.13 Kasım Pazartesiyle başlayan yeni haftada akaryakıta indirim yapılması bekleniyor. Peki 1 LT benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

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AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNDE İNDİRİM GELİYOR!
Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika... Motorine 1,64 TL indirim bekleniyor. İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde olacak;

İSTANBUL

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 35,98 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Motorin fiyatı: 39,54 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

İZMİR

Motorin fiyatı: 39,53 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL

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