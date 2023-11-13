AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi... Akaryakıta bu hafta 1.64 TL indirim geleceği bekleniyor. Brent petroldeki düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıta 1.64 TL'lik indirim geleceğini duyan milyonlarca sürücü heyecanlandı. Peki benzin, motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? 13 Kasım Pazartesi 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, LPG (otogaz), motorinin güncel fiyatları...