AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimden sonra bugün de 88 kuruşluk indirime gidildi. Öte yandan benzine de bu gece yarısı indirim geleceği öğrenildi. Peki 8 Aralık Cuma 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Benzin fiyatlarına ve motorin fiyatlarına başka indirim olacak mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, LPG (otogaz), motorinin güncel fiyatları...