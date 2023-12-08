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Haberler Galeri AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimden sonra bugün de 88 kuruşluk indirime gidildi. Öte yandan benzine de bu gece yarısı indirim geleceği öğrenildi. Peki 8 Aralık Cuma 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Benzin fiyatlarına ve motorin fiyatlarına başka indirim olacak mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, LPG (otogaz), motorinin güncel fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 15:51 Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 15:58

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları için indirimler devam ediyor.8 Aralık Cuma başlayan yeni haftada akaryakıta indirim yapılması bekleniyor. Peki 1 LT benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

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AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve dolar kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları için petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeler sonrasında indirim beklentisi oluştu. Varil başına 75 doların üzerinde işlem gören brent petrol, yedinci haftalık düşüşüne doğru ilerlerken beklenen indirim geldi. Motorin fiyatları peş peşe gelen indirimlerle gerileyerek 35 TL seviyelerine indi.

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİNDE SON DAKİKA! Benzin- Mazot ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

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