  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Akaryakıta büyük indirim! Tabela değişiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? İzmir, İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değişiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? İzmir, İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

Akaryakıta 10 Nisan Perşembe itibarıyla yapılan indirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim sonrası benzine de 2 lira 18 kuruşluk indirim geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve küresel piyasalardaki gelişmeler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

Benzine indirim geldi mi, ne kadar indirim geldi? sorusunun yanıtı 10 Nisan Perşembe günü itibarıyla merak ediliyor.Akaryakıt fiyatlarındaki indirim devam ediyor. Önceki gün motorine yapılan indirimin ardından benzine de indirim geldi. Brent petrol fiyatları, 10 Nisan 2025 itibarıyla 65 dolar seviyesine gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine yakın bir noktada seyrediyor. Peki, Benzine indirim geldi mi, ne kadar indirim geldi? İşte güncel benzin ve motorin litre fiyatı 10 Nisan 2025!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de 2 lira 18 kuruş civarında indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 44.59 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.53 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

ADANA

Benzin litre fiyatı: 46.02 TL

Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 45.95 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

DİYARBAKIR

Benzin litre fiyatı: 46.49 TL

Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 46.26 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.