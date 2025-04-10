Akaryakıta büyük indirim! Tabela değişiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? İzmir, İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Akaryakıta 10 Nisan Perşembe itibarıyla yapılan indirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim sonrası benzine de 2 lira 18 kuruşluk indirim geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve küresel piyasalardaki gelişmeler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...
HABER MERKEZİ
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Akaryakıta büyük indirim! Tabela değşiyor... Benzine ne kadar indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2025
Benzine indirim geldi mi, ne kadar indirim geldi? sorusunun yanıtı 10 Nisan Perşembe günü itibarıyla merak ediliyor.Akaryakıt fiyatlarındaki indirim devam ediyor. Önceki gün motorine yapılan indirimin ardından benzine de indirim geldi. Brent petrol fiyatları, 10 Nisan 2025 itibarıyla 65 dolar seviyesine gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine yakın bir noktada seyrediyor. Peki, Benzine indirim geldi mi, ne kadar indirim geldi? İşte güncel benzin ve motorin litre fiyatı 10 Nisan 2025!