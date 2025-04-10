Benzine indirim geldi mi, ne kadar indirim geldi? sorusunun yanıtı 10 Nisan Perşembe günü itibarıyla merak ediliyor.Akaryakıt fiyatlarındaki indirim devam ediyor. Önceki gün motorine yapılan indirimin ardından benzine de indirim geldi. Brent petrol fiyatları, 10 Nisan 2025 itibarıyla 65 dolar seviyesine gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine yakın bir noktada seyrediyor. Peki, Benzine indirim geldi mi, ne kadar indirim geldi? İşte güncel benzin ve motorin litre fiyatı 10 Nisan 2025!