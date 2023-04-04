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Haberler Galeri Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

Akaryakıta bugün 4 Nisan Salı 2023 geçerli olmak üzere 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:56
Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA

Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu sorusu indirim duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve Shell, Opet, BP Nisan ayı akaryakıt fiyat listesi...

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Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

Otogaza (LPG) gece yarısından (4 Nisan) itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi.

Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

BENZİN, MOTORİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor

Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,34 TL
Motorin: 20,43 TL
LPG (Otogaz): 10,30 TL

Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 21,71
Motorin: 20,77 TL
LPG (Otogaz): 10,31 TL

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