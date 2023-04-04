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Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
Akaryakıta bugün 4 Nisan Salı 2023 geçerli olmak üzere 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...
Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:56Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:56
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Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?
AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA
Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu sorusu indirim duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,86 dolardan işlem görüyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? İşte son dakika gelişmenin ayrıntılar ve Shell, Opet, BP Nisan ayı akaryakıt fiyat listesi...