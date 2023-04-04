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Akaryakıta indirim geldi! İstanbul, Ankara, İzmir Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar oldu?

Akaryakıta bugün 4 Nisan Salı 2023 geçerli olmak üzere 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi. Peki Benzini motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL? İşte son dakika güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





