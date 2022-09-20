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Haberler Galeri Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

Altın fiyatları düne göre bugün 20 Eylül Salı yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği alın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 20 Eylül Salı güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:49
Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

20 Eylül Salı günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 983.70

Gram altın satış: 983.86

Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.634,00

Çeyrek altın satış: 1.654,00

Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.258,00

Yarım altın satış: 3.306,00

Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.532,00

Tam altın satış: 6.609,00

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