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Altın düşecek mi yükselecek mi? 20 Eylül Salı günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

Altın fiyatları düne göre bugün 20 Eylül Salı yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği alın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 20 Eylül Salı güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





