Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın fiyatları düne göre bugüne (26 Kasım Salı) yatay seyirle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği altın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 26 Kasım Salı güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi : 26 Kasım 2024 10:40 Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





