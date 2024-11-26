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Haberler Galeri Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın fiyatları düne göre bugüne (26 Kasım Salı) yatay seyirle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği altın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 26 Kasım Salı güncel altın fiyatları...

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Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

26 Kasım Salı günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Ons altın güne 2,623 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 2.921 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.766 liradan fiyatlandı.

ABD medyasına göre İsrail ile Lübnan, akeşkes anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmaya vardı. Ateşkesin yakın zamanda ilan edilebileceği iddia edildi.

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Değerli metal, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden itibaren Meksika ve Kanada'dan yapılan tüm ithalata yüzde 25 gümrük vergisi ve Çin'den gelen mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamasının ardından yükselen ABD dolarından da etkilendi.

Dolar endeksi, yüzde 0,23 artış ile yeniden 107 seviyesini aştı

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN:2918

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN: 5009

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

YARIM ALTIN: 10050

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

TAM ALTIN: 20190

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın düştü mü, çıktı mı? 26 Kasım Salı günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

CUMHURİYET: 20867