Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Altın yatırımcısı ve evlenecek olanlar altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. 1 Haziran Çarşamba gününe altın nasıl başladı? İşte güncel, anlık altın fiyatları...