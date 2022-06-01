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Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Altın yatırımcısı ve evlenecek olanlar altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. 1 Haziran Çarşamba gününe altın nasıl başladı? İşte güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:10
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:15
Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın yeni aya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Özellikle yatırım aracı olarak altını tercih edenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 1 Haziran Çarşamba güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 965,03 TL
SATIŞ: 965,19 TL
Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.574,00 TL
SATIŞ: 1.593,00 TL
Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.146,00 TL
SATIŞ: 3.188,00 TL
Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.283,00 TL
SATIŞ: 6.352,00 TL