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Altın fiyatları 26 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan ve özellikle düğün sezonlarının vazgeçilmezi olan altın, güne nasıl başladı? Güvenli liman olarak tercih edilen ve genelde yatırımcısını sevindiren altında yükseliş sürüyor mu? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs Salı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 09:02
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 09:18
Altın fiyatları ne kadar? sorusu araştırılıyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın piyasasını etkilemeye devam ediyor. Özellikle altın yatırımcıları, altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 379,54 TL
SATIŞ: 379,68 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 616,50 TL
SATIŞ: 624,70 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.232,90 TL
SATIŞ: 1.249,80 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.527,80 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL