Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükselişle kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 29 Haziran Pazartesi altın fiyatları...