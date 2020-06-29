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Haberler Galeri Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükselişle kapatmasının ardından, yeni haftada da ONS altın yükselişe devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 29 Haziran Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:29 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:45
Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.563,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 385,90 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yeni haftada altın fiyatları yükselişte mi? İşte 28 Haziran Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Gram Altın

Alış: 390,80

Satış: 390,89

Çeyrek Altın

Alış: 633,00

Satış: 641,00

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Yarım Altın

Alış: 1.266,00

Satış: 1.280,50

Tam Altın

Alış: 2.472,17

Satış: 2.520,16

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.562,00

Satış: 2.600,00

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
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