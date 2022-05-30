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Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 30 Mayıs Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:00
Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:15
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yatırımını altından yana tercih edenler 'Altın fiyatları son dakika' araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte 30 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 979,45 TL
SATIŞ: 979,62 TL
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.598,00 TL
SATIŞ: 1.622,00 TL
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.195,00 TL
SATIŞ: 3.244,00 TL
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.379,00 TL
SATIŞ: 6.465,00 TL