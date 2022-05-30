Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 30 Mayıs Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...