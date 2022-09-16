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Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
Altın düşecek mi çıkacak mı? sorusunun yanıtını milyonlarca vatandaş merak ediyor. 16 Eylül Cuma güncel altın fiyatlarında gram, çeyrek, ata altın düşüşle başladı. Altın yatırımı yapacaklar kuyumcuya koşuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç lira? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte altın fiyatlarındaki düşük hakkında son durum...
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:20
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:51
Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
Son dakika altın fiyatları son günlere göre düştü. FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başlandı. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları Salı günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmaısnın ardından düşüşe geçti. Uzun süredir bin liranın üzerinde seyreden altının gram fiyatı 973 lira seviyelerine kadar geriledi. İşte, 16 Eylül cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
Altın gram fiyatı ve ons altın psikolojik desteklerini kırdı. Fed'in agresif faiz artırımı yapacağı beklentileriyle ons altın 1.700 dolar, yurt içinde de gram altın 1.000 TL seviyesinin altına çekildi.
Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
ALTIN 2022 YILINDA KAYBETTİRDİ
2022 yılına 1.830 dolar seviyesinde giriş yapan spot altın Fed'in varlık alımlarının azaltılmasıyla başlayan sıkı para politikası nedeniyle baskı yedi. Bir dönem Rusya-Ukrayna krizi ile beraber yukarı yönlü hareketler gelse de bu durum uzun vadeli olmadı.
Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ
Nitekim zaten Fed baskısında olan ons altın, son açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber 1.730 dolar seviyelerinden son 13 ayın en düşük seviyesi olan 1.660 dolar düzeyinin altına sarktı.
Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?
ONS ALTIN TOPARLANAMIYOR
2021 yılına 1900 dolar, 2022 yılına 1815 dolar civarında giriş yapan ons altın yaklaşık 2 yıldır toparlanamıyor. Altın fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerle bir dönem 2.070 dolara kadar yükselse de, küresel düzeyde artan enflasyon nedeniyle şahinleşen merkez bankaları nedeniyle baskı yedi.