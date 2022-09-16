Altın fiyatları çakıldı! 16 Eylül güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ata altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç para?

ALTIN 2022 YILINDA KAYBETTİRDİ

2022 yılına 1.830 dolar seviyesinde giriş yapan spot altın Fed'in varlık alımlarının azaltılmasıyla başlayan sıkı para politikası nedeniyle baskı yedi. Bir dönem Rusya-Ukrayna krizi ile beraber yukarı yönlü hareketler gelse de bu durum uzun vadeli olmadı.