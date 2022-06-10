Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? soruları araştırılıyor. Özellikle altın alacaklar ve evlenecekler fiyatlardaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 10 Haziran Cuma güncel, anlık altın fiyatları...