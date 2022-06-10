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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? soruları araştırılıyor. Özellikle altın alacaklar ve evlenecekler fiyatlardaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 10 Haziran Cuma güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:24 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:29
Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 10 Haziran Cuma güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.021,31 TL
SATIŞ: 1.021,48 TL

Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.662,00 TL
SATIŞ: 1.690,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.317,00 TL
SATIŞ: 3.380,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 6.634,00 TL
SATIŞ: 6.736,00 TL

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