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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacak ya da satacak olanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Nisan Salı güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 08:51 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 08:51
Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın ne kadar? soruları araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve evlenecek olanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte güncel altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 924,07 TL
SATIŞ: 924,26 TL

Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.499,00 TL
SATIŞ: 1.517,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.997,00 TL
SATIŞ: 3.035,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.985,00 TL
SATIŞ: 6.047,00 TL

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