Altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacak ya da satacak olanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Nisan Salı güncel, anlık altın fiyatları...