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Altın fiyatları ne kadar? 15 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 15 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü. İşte 15 Ağustos Cumartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:17
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:21
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Ağustos Cumartesi altın fiyatları....
ATA ALTIN
Alış: 3.076,70
Satış: 3.141,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.075,00
Satış: 3.122,00
GRAM ALTIN
Alış: 459,83
Satış: 460,11
YARIM ALTIN
Alış: 1.493,40
Satış: 1.535,60
ÇEYREK ALTIN
Alış: 749,00
Satış: 767,80
TAM ALTIN
Alış: 2.971,74
Satış: 3.031,94