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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar sert düşüşle devam eden altın haftayı yükselişle kapatmıştı. Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:36
Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Koronvairüs salgının getirdiği ekonomik etkilerin ardından inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altın, yatırım yapacak olan kişileri de meraklandırıyor.

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Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Ağustos Pazartesi altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 3.076,70

Satış: 3.141,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.075,00

Satış: 3.122,00

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 459,83

Satış: 460,11

YARIM ALTIN

Alış: 1.493,40

Satış: 1.535,60

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 749,00

Satış: 767,80

TAM ALTIN

Alış: 2.971,74

Satış: 3.031,94

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 418

Satış: 434

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi döviz kuru...
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