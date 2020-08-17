Haberler
Galeri
Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar sert düşüşle devam eden altın haftayı yükselişle kapatmıştı. Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:36
Koronvairüs salgının getirdiği ekonomik etkilerin ardından inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altın, yatırım yapacak olan kişileri de meraklandırıyor.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Ağustos Pazartesi altın fiyatları....
ATA ALTIN
Alış: 3.076,70
Satış: 3.141,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.075,00
Satış: 3.122,00
GRAM ALTIN
Alış: 459,83
Satış: 460,11
YARIM ALTIN
Alış: 1.493,40
Satış: 1.535,60
ÇEYREK ALTIN
Alış: 749,00
Satış: 767,80
TAM ALTIN
Alış: 2.971,74
Satış: 3.031,94
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 418
Satış: 434