Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar sert düşüşle devam eden altın haftayı yükselişle kapatmıştı. Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...